Greta Cogotti (Pd): "Spostamento del servizio Serd? Ci auguriamo non in periferia"

L'amministrazione comunale insieme ad ASL e alla regione stanno lavorando per lo spostamento del Serd. "Noi del Pd, che già avevamo votato favorevole alla mozione -commenta Greta Cogotti responsabile diritti della segreteria provinciale-, auspichiamo che lo spostamento non avvenga nella periferia della città, come sempre accade con i servizi a bassa soglia. Noi del Pd, ci auguriamo che la nuova struttura sia in un luogo dignitoso sia per le persone che vi accederanno sia per gli operatori. Crediamo che sia importante avere un luogo che sappia accogliere le fragilità delle persone, un luogo che possa essere riabilitativo e rieducativo, un luogo in grado di far sentire le persone a proprio agio dove poter intraprendere un nuovo percorso. Noi, inoltre, ci chiediamo che cosa ne sarà dello stabile visto che sarà l'ennesima struttura vuota in città".