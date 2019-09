Dal Nord Ovest - Incidente sulla SP43, un ferito trasportato in ospedale

Alle 18,30 di ieri, 20 settembre, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta sulla SP43 di Borgo D’ale per un incidente stradale. Al loro arrivo il personale sanitario del 118 aveva già estratto dall'auto una persona ferita, trasportata succesivmanete al Pornto Soccorso. La squadra del 115 ha provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e di tutta l’area interessata. Sul posto anche i carabinieri per rilievi e viabilità.