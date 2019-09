Vigliano: Prodotti cartacei in dono per scuole e asilo nido

Anche quest'anno non ha fatto mancare il suo supporto al Comune la ditta Kimberly-Clark srl, che ha donato carta igienica e vari prodotti cartacei per uso sanitario, ottenuti grazie all'interessamento di Andrea Preto, alle scuole di Vigliano. Con il prezioso supporto dell’associazione Opera, che lo scorso mercoledì 18 settembre si è fatta carico di portarli alle scuole e all'asilo nido comunale, i prodotti sono stati immediatamente messi a disposizione dei bambini, che ne sono i destinatari. L'amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alla ditta Kimberly Clark, al signor Preto che ha curato l'iniziativa e all'Associazione Opera. Ogni anno questa utilissima donazione aiuta in modo concreto a soddisfare le necessità dei piccoli utenti delle istituzioni educative del territorio.