Cavaglià: Un pomeriggio in compagnia per volontari e ospiti della casa di riposo

Per finire l'estate in bellezza, i volontari della casa di riposo Fondazione Cesare Vercellone di Cavaglià hanno accompagnato gli ospiti della struttura alla pasticceria Piccoli Piaceri per una gustosa merenda a base di panini, pasticcini, gelati, caffè, e the, preparata da Valentina e dal suo staff. Ospiti e volontari ringraziano il personale del locale per la disponibilità e l'accoglienza.