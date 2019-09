LAM, la meccanica di precisione con passione e professionalità - FOTOGALLERY

Dal 19 febbraio 1979, LAM, Lugli Amedeo Meccanica, opera con passione e professionalità nel settore della meccanica di precisione. Davide Lugli, figlio di Amedeo, racconta la storia dell'azienda di famiglia: "LAM è stata fondata dai miei genitori, mio papà alla parte tecnica e mia mamma a quella amministrativa. Quarant'anni fa esisteva un indotto legato al meccano-tessile e questo è stato il primo settore a cui la nostra azienda si è rivolta. Successivamente il meccano-tessile non ha offerto gli sbocchi previsti e mio papà, già dai primi anni, ha cominciato a lavorare fuori regione e per il comparto svizzero per costruirsi mercati alternativi".

Il risultato è che, oggi, LAM è un'azienda con 50 collaboratori, che opera sia in Italia che all'estero, e che lavora per i settori delle macchine utensili e automatiche, per il settore dell'imballaggio, per l'automazione e l'aeronautica. "Noi lavoriamo per i costruttori di macchine, quindi per i marchi che vendono macchinari, con il 60% del nostro fatturato per il mercato estero. - afferma Davide Lugli - La nostra attività è produrre componenti meccanici di alta precisione che servono per costruire macchinari. Riceviamo il disegno dal cliente con la richiesta di quel pezzo particolare con le sue specifiche per misure, dimensioni, tolleranze, meccaniche: la bravura di un'azienda come la nostra sta nel fatto di interpretare il disegno e produrlo nel minore tempo possibile, quindi al minor costo, alla massima qualità richiesta".

Il personale di LAM è altamente specializzato grazie ad un sistema di formazione interna aziendale: "Si chiama Italian Job Talent, - precisa Davide Lugli - a cui abbiamo dedicato una pagina del nostro sito internet, in cui ci sono tutte le informazioni: un modo diverso per spiegare la meccanica di precisione ai ragazzi che escono dalle scuole".

Da questo sistema di formazione interna nasce l'iniziativa Mechademy, l'accademia della meccanica di precisione, che inizierà martedì 24 settembre, con il Recruiting Day alla sede Cnos-Fap di Vigliano Biellese. "Negli ultimi anni - dichiara Davide Lugli - il nostro settore, ma anche altri, sono in difficoltà nel reperire risorse specializzate per far fronte alla domanda di lavoro. Durante il Wooooow dell'anno scorso abbiamo presentato la nostra iniziativa di formazione interna: ci ha contattato Randstad ed, insieme a loro, abbiamo pensato a questa accademia. Abbiamo coinvolto Cnos-Fap, che ha le risorse per insegnare la teoria, ed è nata Mechademy, con la quale mettiamo a disposizione la nostra esperienza di 40 anni e le nostre competenze".

Davide Lugli spiega le modalità e gli obiettivi di Mechademy: "Vogliamo un corso con almeno 12 persone iscritte, in età tra i 18 ed i 26 anni, che sono appena uscite da scuola o che, dopo scuole diverse, intendono convertirsi ad una professione diversa. Queste persone saranno formate sia teoricamente, che da noi in azienda con affiancamento ai nostri operatori, in un corso di 224 ore per una durata di un mese e mezzo full-time. Lo scopo dell'accademia è quello di facilitare l'inserimento di nuove risorse formate, ed interessate a diventare specializzate, nelle aziende del territorio. Abbiamo già contattato queste aziende, e continueremo a farlo, per proporre le persone che usciranno da Mechademy".

LAM, Lugli Amedeo Precision Mechanics, si trova a Vigliano Biellese, Via delle Fabbriche Nuove 21 (tel. 015 8129960; sito internet www.officinameccanicaprecisione.it ).