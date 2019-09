Cordar Spa Biella e Servizi informa gli utenti che martedì 24 settembre, dalle 15 alle 16,15 gli sportelli resteranno chiusi al pubblico per assemblea sindacale. Per eventuali emergenze o per segnalazione guasti sarà possibile contattare il numero verde 800 99 60 14. Gli uffici restano a disposizione per ogni chiarimento.