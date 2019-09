Faccette Dentali Estetiche: cosa sono e a cosa servono VIDEO

Le faccette in ceramica (veneers) rappresentano oggi la migliore possibilità di realizzare una cosmesi assolutamente naturale dei denti inestetici.

Attualmente l’impiego di materiali ad alta valenza estetica conferiscono alla dentatura l’aspetto più fedele alla natura, ovvero il più “biomimetico” nei casi in cui venga sostituita o reintegrata una vasta porzione di sostanza dentale. Le caratteristiche tecniche e le proprietà fisiche di questi materiali hanno non solo un alta resa estetica, ma anche la capacità di restaurare i denti rispettando la rigidità dentale a partire dalle proprietà fisiche di dentina e smalto, potendo garantire quindi la funzionalità meccanica del dente.

È mia abitudine infatti, fin dal primo consulto medico odontoiatrico, far presente al paziente che le faccette hanno la stessa probabilità di rompersi che ha il dente naturale, proprio in funzione di quanto detto sopra.



Le faccette dentali sono anche conosciute con il termine "faccette estetiche" e consistono nella maggior parte dei casi in sottili (il loro spessore medio si aggira intorno ai 0,2-0,7 mm) lamine di ceramica integrale che vengono applicate sulla superficie esterna dei denti anteriori, un po’ come le unghie finte vengono applicate sulle unghie naturali.

La richiesta di restauri in ceramica integrale negli ultimi anni è aumentata notevolmente, diventando un punto di riferimento in Odontoiatria Estetica.

Grazie alla nuove tecnologie di pressatura dei materiali, altri si stanno evolvendo con ottimi successi clinico-estetici; si tratta di materiali che subiscono un processo di manifattura Cad-Cam (Computer Aided Design – Computer Aided Manifactured).

Con questi termini si intende l’uso di materiale che, come la Vetroceramica in Disilicato di Litio e la vetroceramica all’Ossido di Zirconio, vengono disegnati e formati attraverso sofisticati software odontotecnici, il cui risultato “camaleontico” in bocca, garantisce al paziente un trattamento individualizzato in base alla situazione iniziale, con un’estetica sublime, abbinata ad elevata stabilità meccanica.

Queste soluzioni conferiscono ai denti un aspetto naturale, oltre che sano ed esteticamente molto piacevole, in quanto sono molto sottili e vengono fissate con speciali sistemi adesivi.



Prima di applicare le faccette in ceramica, è necessario preparare leggermente il dente; la preparazione è tuttavia estremamente conservativa e limitata al livello più superficiale del dente, ovvero lo smalto.

Una volta cementate, le faccette in ceramica permettono di raggiungere un risultato estetico senza eguali e concorrono a rinforzare la struttura dentaria residua. Il legame tra faccette in ceramica e smalto dentale è infatti molto forte, addirittura il più forte che si possa ottenere con gli adesivi smalto-dentinali (ovvero le “colle” che mediano il legame dei tessuti dentari con i materiali da restauro estetici) nell’odontoiatria attuale.



Le faccette estetiche sono in grado di migliorare i denti in termini di forma, posizione e colore. I loro utilizzi sono infatti molteplici; le faccette dentali sono particolarmente indicate nel caso di pazienti con:



• Denti fratturati

• Diastemi (ovvero aumentati spazi fra i denti)

• Denti che presentino particolari discromie ( anomalie del colore )difficilmente risolvibili con un semplice sbiancamento dentale

• Denti malformati

• Denti usurati in individui adulti

• Denti abrasi come risultato di processi erosivi vari (abuso di bevande acide, vomito indotto nei casi di bulimia)

E’ possibile consultare sulla nostra pagina youtube due video relativi alle Faccette Dentali Estetiche, soprattutto alle metodiche cliniche che vengono impiegate sul paziente; ne consiglio la visione, poiché le immagini spiegano meglio del testo!

Le faccette estetiche sono dunque in grado di intervenire laddove il trattamento estetico (sbiancamento dentale) o il trattamento ortodontico (ad esempio l’utilizzo di apparecchi per chiudere piccoli spazi fra i denti) non siano risultati appropriati o sufficienti per raggiungere il risultato sperato.

Attualmente presso i nostri studi professionali, mettiamo in atto le migliori tecnologie e tecniche di diagnosi e previsualizzazione del caso clinico. Ogni paziente è una persona che ha diritto di capire come potrà essere il risultato post trattamento, pertanto mi preoccupo di offrire “predicibiltà” del caso clinico nelle sue componenti estetiche integrate al sorriso e viso del paziente, in accordo con le aspettative estetiche.

A tal proposito viene effettuata una lunga visita, durante la quale vengono rilevate le impronte digitali attraverso lo scanner intraorale, insieme ad un vero e proprio servizio fotografico della bocca e del viso. Tutto questo materiale verrà impiegato per poter evidenziare al paziente le problematiche potendole osservare sul computer dall’interno della bocca; inoltre, utilizzando il viso come una mappa satellitare, poter illustrare al paziente quale potrebbero essere le migliori soluzioni estetiche ( ADSD – Aesthetic Digital Smile Design ) unite al componente clinica, spesso valutabile attraverso il “Mock Up”, termine inglese con il quale si intende “ Prototipo dentale”.

