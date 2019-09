Città Studi Biella: tra i primi 10 campus universitari più innovativi d’Italia

Il campus universitario di Città Studi Biella, complesso moderno e polivalente di 110.000 mq, l’unico progettato dal famoso architetto di fama internazionale Gae Aulenti, è stato citato da Mondadori, pochi mesi fa, come tra i primi 10 campus universitari più innovativi d’Italia. E’ un campus all’avanguardia immerso nel verde in vero stile americano con: residenza universitaria, laboratori di ricerca unici in Italia, biblioteca specializzata, area sportiva, centro congressi e servizio di ristorazione. Per gli studenti fuori sede, Città Studi mette a disposizione una moderna e accogliente residenza universitaria con 100 posti letto in camere ampie dotate di angolo cottura e suddivise in monolocali, bilocali e mini appartamenti, con ambienti comuni (sala Tv, sala relax e mini palestra).

E’ inoltre presente una biblioteca specializzata e innovativa accessibile a tutti, non solo agli studenti iscritti a Città Studi, tra i servizi: prestito di libri e DVD; consultazione di libri, quotidiani e riviste anche on line grazie al servizio digitale medialibrary on line con oltre 35.000 titoli disponibili. L’area sportiva del campus comprende i campi sportivi di basket, volley, calcetto e tennis praticabili gratuitamente da tutti per tornei o semplici allenamenti. La sede di Biella facilita l’apprendimento di una didattica innovativa grazie all’attivazione di nuovi orientamenti formativi in linea con le esigenze del mercato (es. digital economy, industria 4.0, white jobs, omnichannel marketing,..) e all’utilizzo di nuove tecnologie, come videostreaming e lezioni on line. Inoltre l’impiego di un calendario meno dispersivo e un confronto diretto con i docenti si traduce in un vantaggio sia in termini di rendimento dello studente che di qualità della didattica, con un risparmio di tempo di circa 520 ore all’anno rispetto ad altre realtà universitarie in centri metropolitani. Città Studi Biella è sede dei più importanti Atenei del nord Italia che, grazie al contesto a misura di studente, facilita l’accesso ad agevolazioni e risparmi per le famiglie.

Come l’accesso ai servizi gratuiti di orientamento, sia in entrata che in uscita, come Alpha test e orientamento mirato in presenza per valutare le attitudini dello studente in fase di scelta degli studi, e come job placement e sportello servizi al lavoro in fase di post laurea per l’inserimento nel mercato del lavoro. La cura dello studente, con un servizio di tutoraggio e accompagnamento privilegiato, è un plus della sede di Biella che si traduce in vantaggi tangibili come: diminuzione dei tassi di abbandono al primo anno, riduzione dei tempi previsti per conseguire la laurea, migliore risultato del percorso di studi, presenza di una didattica più interattiva e personalizzata con i docenti, aiuti didattici e assistenza di tutor dedicati.

Per quanto riguarda il risparmio economico riguarda sia gli studenti fuori sede che quelli in sede: per i primi, attraverso l’accesso alla moderna residenza universitaria, con un risparmio annuo di circa 3500 euro rispetto ad altre realtà metropolitane e per i secondi con un risparmio di 6000 euro all’anno considerando vitto, posto letto e trasferimenti. Inoltre altro plus sono le cospicue borse di studio che prevedono un’erogazione di circa 25.000€ euro all’anno per rimborsi tasse, merito scolastico e premi di laurea. Per i termini di iscrizione, fino al 10 ottobre 2019 sarà possibile immatricolarsi ai quattro corsi di laurea, dell’Università degli Studi di Torino, attivi a Città Studi per l’anno accademico 2019/2020: Amministrazione Aziendale – orientamento Digital Economy, Giurisprudenza, Scienze dell’Amministrazione, Servizio Sociale. Un’offerta sempre più improntata all’innovazione digitale, ai corsi professionalizzanti e con un occhio di riguardo alle esigenze degli studenti lavoratori. Si potranno immatricolare tutti coloro che avranno sostenuto il TARM: test di ammissione per valutare i requisiti minimi in ingresso, prova obbligatoria ma non vincolante in termini di risultati.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria universitaria di Città Studi, in corso G. Pella 2b, chiamando il numero 015 8551110 o scrivendo a: unibiella@cittastudi.org e consultando il sito: www.cittastudi.org.