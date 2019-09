Assessore Caucino: "Indegno che i bambini poveri mangino isolati nei corridoi della scuola"

Riceviamo e pubblichiamo:

“A Milano in una scuola primaria, apprendo dalla stampa, dei bambini in condizione di disagio economico sono costretti a mangiare nel corridoio, isolati dai loro compagni. Raccolgo con rabbia e stupore la notizia: è profondamente indegno e lesivo dei diritti dell’infanzia, dei bambini la cui sorte mi sta particolarmente a cuore, che si possa trattare così un minore.

Il caso nasce da una scelta genitoriale di rinunciare al servizio di refettorio, preparando il pranzo da casa per i loro figli. La Cassazione ha recentemente stabilito che il cibo a sacco non sia un diritto, ma un’opzione lasciata all’autonomia decisionale dei presidi. Auspico che situazioni del genere non capitino mai più, nessuna sentenza o burocrate potrà mai mettere in discussione il benessere dei nostri figli.”