A Miagliano un nuovo bando a favore degli esercizi commerciali

Il comune di Miagliano emette un nuovo bando, con un plafond pari a 8.000 euro, finalizzato all’erogazione di finanziamenti per gli esercizi commerciali del paese; i contributi sono destinati al mantenimento ed ampliamento dell'offerta commerciale anche in forma di multiservizi.

"I fondi – informa l’assessore al Commercio Cinzia Baldi – si rendono disponibili in ragione dell’ammissione a finanziamento del nostro comune al fondo integrativo per i comuni montani: il nostro ente si era infatti classificato al primo posto per fascia in Regione Piemonte, assicurandosi pertanto il previsto trasferimento statale". Ancora una volta l’amministrazione di Miagliano dimostra capacità organizzative e progettuali, che si traducono in politiche a diretto beneficio della propria comunità. "Solo nel 2019 – commenta il sindaco Mognaz – tramite il bando pubblico destinato alla ristrutturazione facciate, a quello in emissione a sostegno dei negozi alimentari ed al progetto #MiaglianoGreen (legato alla raccolta plastiche tramite ecocompattatore) erogheremo contributi alla nostra comunità per una cifra complessiva prossima ai 15.000 euro”.

“Confermiamo la continuità del nostro mandato amministrativo – aggiunge il primo cittadino – con la qualità e la tenacia che ci hanno contraddistinto nei precedenti 5 anni; mi auguro infine che gli sforzi dei sindaci dei comuni montani, finalizzati a contrastare la desertificazione commerciale e di servizi, fenomeni strettamente correlati al progressivo spopolamento, siano presto accompagnati da un nuovo sistema legislativo atto a creare una fiscalità agevolata, proprio per le attività ubicate nelle aree montane". Gli amministratori anticipano infine un ulteriore novità: sarà avviato, tra fine 2019 ed inizio 2020, un nuovo servizio che consentirà il trasporto gratuito, per anziani e persone non automunite, verso le aree mercatali e presidi sanitari prossimi al comune di Miagliano.