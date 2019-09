Il golf di nuovo protagonista a Cerrione FOTO

Weekend all'insegna dello sport a Cerrione. Domenica scorsa, al Golf Club Il Mulino, si è svolta una gara singola a 18 buche sponsorizzata da Nuova Assauto con il marchio Hyundai. Un evento sportivo molto partecipato in condizioni climatiche eccezionali. Sono stati premiati: in terza categoria successo di Jacopo Tinti e secondo posto per Emanuele Pancaldi; in seconda categoria primo Roberto Bruno e seconda Camilla Barbero; in prima categoria Jacopo Bruno e primo lordo per Massimo Stesina. Domenica 22 settembre, invece, al via la gara Louisiana a due giocatori su 18 buche sponsorizzata da Zia Olivetti con in premio alla coppia vincitrice due tablet e premi Nuxe ai secondi e alla prima coppia mista.