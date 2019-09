Calcio: Il 1° Torneo Città di Gaglianico chiude con il segno +

Sabato 14 e domenica 15 settembre si è svolto il 1° Torneo Città di Gaglianico e che ha visto una partecipazione numerosa di giovani calciatori in erba provenienti da diverse città del nord Italia. A.P.D. US Gaglianico in collaborazione con Sportec Center e con il patrocinio del Comune di Gaglianico, ha dato vita a due giorni di intense emozioni calcistiche che ha visto protagonisti, nella giornata di sabato, le annate 2007. Vincitrice della prima parte del torneo, la società sportiva locale "La Biellese" che ha degnamente portato a casa una magnifica coppa; sono stati inoltre premiati per il secondo e terzo posto Pro Sesto e Varesina.

Non sono mancate le coppe individuali per il Miglior Portiere,aggiudicata da un giocatore del Varesina, mentre per il Miglior Giocatore in campo, un componente del Pro Sesto. Domenica si è ripetuta la competizione che ha visto in campo questa volta l' annata 2008. Prima classificata la squadra del Baveno, mentre secondi e terzi le squadre di Suno e Ivrea. "Sono completamente soddisfatto di questo Primo Torneo Città di Gaglianico - chiosa Fulvio Mussone, presidente della società A.P.D. US Gaglianico - abbiamo avuto una partecipazione straordinaria; circa 250 atleti ci hanno raggiunti da diverse città: Torino, Novara, Milano, Varese, Alessandria, Verbania, Ivrea; da Aosta Charvensod e Aygreville. Non sono mancati anche club del territorio biellese oltre alle squadre della società A.P.D. US Gaglianico.

Ringrazio prima di tutto lo Sportec Center che ha collaborato con noi nel realizzare questo primo evento calcistico e l'amministrazione comunale per averci patrocinato. In ultimo i miei ringraziamenti vanno a tutto lo staff della società che rappresento: allenatori, dirigenti, mister e ai componenti del consiglio per il loro enorme impegno. Abbiamo lavorato anche 15 ore in ogni giornata per poter fare in modo che tutto fosse svolto nel migliore dei modi e devo dire che l'obiettivo è stato raggiunto. Grazie a tutti".

Dalle parole del presidente dell' A.P.D. US. Gaglianico traspare un grande compiacimento per un torneo che vedrà sicuramente un proseguo. La società A.P.D. US Gaglianico nasce nel 1946 da alcuni appassionati sportivi. Il dopoguerra segna indelebilmente il desiderio di leggerezza ed entusiasmo ed è così che questa avventura inizia;purtroppo nei primi tempi i giocatori dovettero giocare in campi di società limitrofe fino a quando la Curia locale mise a disposizione un terreno per la realizzazione di un campo sportivo: il famoso Gloria, campo che viene a tutt'oggi usato per gli allenamenti.

Nel corso degli anni il Gaglianico ha visto aumentare i successi calcistici e ad oggi, conta circa 200 tesserati, divisi in 11 squadre che coprono 8 categorie; dai Primi Calci Piccoli Amici con le annate 2014/2015, alla Juniores e alla Prima Squadra attualmente militante in II categoria. Squadra che proprio domenica scorsa ha esordito vincendo 3-0 in campionato. " In questa società ci si impegna affinché tutto sia a misura di ragazzo. Noi tutti desideriamo che i giovani possano qui trovare l'ambiente a loro ideale. Li aiuteremo a crescere educandoli al gioco di squadra - prosegue Fulvio Mussone - inoltre abbiamo nuovi progetti all'orizzonte.

Uno di questi si è già realizzato; infatti abbiamo inserito la squadra femminile di calcio a 5, unica realtà nel biellese. Si tratta di ragazze dai 16 anni in su che hanno obiettivi importanti e tanto entusiasmo e noi come società appoggeremo in pieno il loro impegno supportandole in modo totale. Le sorprese non sono finite infatti molto altro è in serbo per il futuro per migliorare il nostro lavoro; ma di questo vi parleremo nei prossimi mesi."