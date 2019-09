Strona: concerto Gospel per i 10 anni della Koinonia Giovanni Battista

La Koinonia Giovanni Battista - Oasi di Biella festeggia il suo 10° anniversario in terra biellese. Per l'occasione appuntamento a sabato 21 settembre a Strona per festeggiamenti e ringraziamenti.

Dopo la santa messa delle 18 in chiesa, presieduta da Monsignor Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella e con la presenza di padre Ricardo Argañaraz, fondatore della Koinonia Giovanni Battista. Alle 19,30 Programma serale in Betania con video presentazione, ringraziamenti e rinfresco. Infine alle 20,30 inizierà il concerto Gospel di ringraziamento a ingresso libero in chiesa, con gli "Anno Domini Gospel Choir".