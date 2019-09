Cibo e tradizione, a Crocemosso torna la Sagra del Macagn

La Sagra del Macagn sta per tornare. Quest’anno la festa per il formaggio a latte crudo d’alpeggio biellese e valsesiano di Presidio Slow Food, arrivata alla 19a edizione, si svolgerà sabato 28 e domenica 29 settembre nella sede della pro loco di Crocemosso, nel comune di Valdilana.

Tradizionale cena di apertura in pro loco per sabato sera, dalle 19. Un menù succulento dove a farla da padrone saranno i piatti tipici del territorio. Si potrà infatti scegliere tra:

Antipasti

Piatto di antipasto freddo con San Carlin, Peperoni con bagna caöda, Tonnato e Piccola Milanese in carpione.

Cotechino con fonduta di Macagn

Fagottino di sfoglia, verza e peperoni con crema di bagna caöda

Sformatino di patate con fonduta di Macagn

Primi

Ravioli di Paletta con fonduta di Macagn

Gnocchi di patate fresche alla fonduta di Macagn

Ravioli di carne al sugo d’arrosto

Polenta concia

Pasta con ragù di selvaggina

Pasta al pomodoro

Secondi

Brasato la Bramaterra con Purè

Spezzatino con Polenta

Filetto di Baccalà al tartufo con polenta

Polenta e cinghiale

Polenta e Macagn

Trippa in umido

Contorni

Patate fritte

Insalata verde

Formaggi

Macagn

Dolci

Tortino al cioccolato e nocciole con salsa ai frutti di bosco

Torta “Ruella” con salsa al Ratafià

Torta Gianduja / Tiramisù

Dalle 22 la serata non finisce, musica dal vivo con il Duo Exedra e, grazie alla struttura coperta della pro loco nessun pericolo di annullamento.

Domenica 29 settembre invece la giornata di festa inizierà già dal mattino. Alle 8,30 ci sarà 3° Mini Trail di 7,5 km non competitiva e a passo libero, memorial Serafino Loro. Per informazioni contattare i numeri 3483682266 – 015737750 – 3356868530 o iscrizioni alla Birreria Il Campanile (Crocemosso). Alle 9,30 invece, con la partenza della corsa, ci sarà anche l’apertura del mercato agroalimentare e di artigianato con la vendita del Macagn d’alpe di Presidio Slow Food direttamente dai produttori. Non solo mercatini del luogo ma anche da altre regioni oltre che degustazione di birre prodotte da micro birrifici locali.

Alle 12 sarà ora di pranzo, con i golosi piatti proposti la sera prima e che accompagneranno la cucina fino all’ultima cena di domenica, che partirà anche questa volta dalle 19. Per le due cene e il pranzo è gradita la prenotazione ai numeri 3805221005 (Marco) – 3391863704 (Mario) – 3356868530 (Enzo).

Il pomeriggio continua, alle 15,30 ci sarà la dimostrazione di volo di rapaci e didattica sulla loro biologia mentre, alle 16,30, partirà il laboratorio della conoscenza con Emanuela Ceruti sulle note della lontana cinquecentesca tradizione Biellese e Valsesiana: come si faceva e si fa ancora oggi il Macagn. Si potrà assistere a una dimostrazione pratica di preparazione del Macagn d’alpe e della ricotta, con il coinvolgimento manuale, per la fase di lavorazione, dei bambini presenti.

Ad animare la giornata piena di eventi sarà la musica del complesso Otto Street Band.

Per rimanere sempre informati è possibile consultare la pagina Facebook della pro loco: PROLOCOCROCEMOSSO o scrivere all’indirizzo mail info@prolococrocemosso.it.