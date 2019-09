A Cheese il Presidio del burro a latte crudo dell’alto Elvo

L’Ecomuseo Valle Elvo e Serra sarà presente alla dodicesima edizione di Cheese, l’evento internazionale organizzato da Slow Food a Bra, in provincia di Cuneo, con il Presidio del Burro a latte crudo dell’alto Elvo, partecipando a due incontri in programma sabato 21 e domenica 22 settembre, entrambi alle 15.

Il primo, dal titolo "Presìdi e luoghi abitati", vedrà alcuni ecomusei piemontesi e italiani e l’Alleanza per i Paesaggi Terrazzati dialogare con Slow Food alternando la ricerca di un progetto condiviso, che intrecci i percorsi avviati sui territori, alla degustazione dei prodotti degli stessi territori coinvolti. Obiettivo di questo incontro è mettere a sistema questi percorsi in un progetto di paesaggio che ricollochi i “presìdi” - intesi come progetti slow food ma anche come comunità-ecomusei che presidiano i territori - in una rete di “luoghi abitati” nuovamente produttivi e accoglienti. Un progetto condiviso con le comunità locali, che riconoscendosi in tali luoghi se ne prendono cura conservandoli, governandoli e rigenerandoli.

Il secondo, dal titolo "Slow Food Travel: i territori delle Montagne Biellesi e delle Valli dell’Alto Tanaro", presenterà le prime due esperienze di viaggio italiane avviate da Slow Food in collaborazione con i produttori, i ristoratori, le strutture ricettive e le realtà culturali locali.