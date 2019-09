Emozione alla serata di presentazione di "Un battito di infinito amore" VIDEO

Venerdì 13 Settembre nel il Museo del Territorio di Biella, si è tenuta la serata di presentazione del brano "Un Battito di Infinito Amore". L' Associazione Culturale Fucina Territoriale Biellese, in collaborazione con l'Associazione Culturale Libera La Voce e con il patrocinio del Comune di Biella, hanno dato vita alla presentazione di questo momento poetico in ricordo delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio avvenuta qualche anno fa, e alle persone coinvolte nella vicenda tutta biellese,del forno crematorio cittadino.

La serata è stata frutto di un dialogo costruttivo con i vari artisti presenti. Presenti in sala l'Assessore Massimiliano Gaggino sempre attento alle tematiche sociali e il Consigliere Comunale Alessio Ercoli. Primo intervento della serata quello del poeta Luca Stecchi, autore della poesia e ideatore di questo progetto, che ha visto la sua opera trasformarsi in un video dal titolo "Un Battito di Infinito Amore": "Questo testo nasce da un’esigenza che partendo da profondi ricordi personali tocca queste vicende - racconta Luca Stecchi autore dell'opera - Dopo una profonda riflessione, ho preso carta e penna e messo per iscritto le mie emozioni".

Secondo intervento della serata è stato quello della cantante Barbara Capizzi che ha allietato i presenti decantando le parole di "Un Battito Di Infinito Amore" e raccontando le emozioni che l'hanno travolta sin dalla prima lettura. “Mi sono emozionata mano mano che leggevo questo testo, le parole entravano prepotentemente nella mia anima e le lacrime hanno bagnato il mio viso. Insieme ai musicisti abbiamo sentito l'esigenza di mettere degli strumenti che armonizzassero e valorizzassero il testo, e una volta scritta la musica abbiamo inserito il violino”

Terzo intervento della serata quello del ballerino e ideatore della coreografia Simone Giuliana, che nell'occasione ha rappresentato anche Lucrezia Duso. "Abbiamo aderito con piacere a questo progetto, le emozioni che ci ha regalato, ci hanno dato molti stimoli e tanta voglia di trasportare nel ballo questo carico di amore” Simone e Lucrezia hanno danzato nel video interpretando completamente il senso dei versi della poesia di Stecchi.