Intorno alle 5 di ieri mattina, 19 settembre, una squadra dei Vigili del fuoco di Livorno Ferraris è intervenuta in via Galileo Ferraris per mettere in sicurezza una struttura il cui cornicione era crollato. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Vercelli con l'autoscala.