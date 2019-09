Biella: Gasolio sversato a terra provoca incidente sulla strada per Oropa

Probabilmente a causa del gasolio sversato a terra, si sono scontrati con l'auto finendo fuori strada. L'incidente è accaduto ieri, 19 settembre, in una delle ultime curve sulla strada che da Biella porta a Oropa. Dai primi riscontri i due conducenti avrebbero riportato qualche ferita ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre alla Polizia locale, sono intervenuti il 118 e gli operatori Sicurezza e Ambiente, che hanno ripulito la strada per evitare ulteriori pericoli agli automobilisti in transito.