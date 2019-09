Biella Chiavazza: Auto e moto si scontrano, giovane in ospedale FOTO

Non ha riportato gravi ferite il giovane rimasto coinvolto in un incidente intorno alle 19 di oggi, 20 settembre. Lo scontro tra auto e moto, avvenuto per cause da accertare, è accaduto all'incrocio tra via Coppa e via Firenze a Biella Chiavazza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, insieme agli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in ospedale.