Biella, via Milano: Quelle strisce pedonali invisibili FOTOGALLERY

Sono un pericolo per i pedoni che le attraversano e per gli automobilisti che rischierebbero di investirne uno. La segnaletica stradale orizzontale di via Milano è un disastro e tutte le strisce degli attraversamenti pedonali appena, o per niente, visibili di giorno, diventano quasi totalmente invisibili di notte.

La via Milano sopporta una viabilità quotidiana intensa ed il rifacimento della segnaletica orizzontale dovrebbe essere programmato con una cadenza più ravvicinata per evitare che lo stato della carreggiata sia la causa di incidenti con conseguenze drammatiche.