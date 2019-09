Estendere l’ecobonus anche a Biella e altre 13 città piemontesi

L'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, ha scritto al ministro Sergio Costa, per chiedere di estendere a 14 città piemontesi il bonus fiscale da 2 mila euro per la rottamazione dei mezzi fino alla classe euro 4 previsto nella bozza del decreto per il contrasto ai cambiamenti climatici. Attualmente andrebbe infatti solo ai torinesi, in quanto residenti in una delle città metropolitane inquinate delle zone interessate dalle procedure di infrazione comunitaria.

Per Marnati, "tale provvedimento rischia di assumere connotazioni gravemente discriminatorie. In Piemonte oltre alla Città metropolitana di Torino ci sono altre 14 città individuate nell'accordo del bacino padano dove è stato superato uno o più dei valori limite del Pm10 o del biossido di azoto per tre anni anche non consecutivi nell'arco degli ultimi cinque". Marnati invita quindi Costa a inserire nell'elenco anche "Biella, Vercelli, Asti, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Bra, Carmagnola, Novi Ligure, Tortona, Chivasso, Trecate, Alba e Ivrea, dove abitano 615 mila persone".