Ambulatorio medico gratuito, riapre la generosità dei Sardi di Biella

Dopo la pausa estiva, è di nuovo aperto l’Ambulatorio Infermieristico Sardo di via Costa di Riva, 12, intitolato alla “Dott. Emilia Cavallini”, diretto dal dott. Vincenzo Nardozza. Riprende così l’ordinaria attività ambulatoriale con apertura nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 9 alle 11.

Aperto al pubblico, ordinariamente si effettuano piccole medicazioni, iniezioni, monitoraggio dei parametri vitali (pressione arteriosa, glicemia, controllo del colesterolo, iniezioni intramuscolari). Con una semplice telefonata è possibile ancheprenotare visite specialistiche gratuite, grazie alla generosità dei dottori Francesca Muzio (dermatologo), Antonio Battaglia (cardiologo), Elisabetta Scaruffi (psicologo), Vincenzo Nardozza, (neurologo).

Per accedere al servizio gratuito è necessario portare la prescrizione del medico curante ed il farmaco da utilizzare anche per eventuali medicazioni. Per contatti e prenotazioni, telefonare al numero: 015-34638 (Su Nuraghe) - 328 5641560 (Maria Bosincu) - 330 3274852 (Gonaria Lostia).