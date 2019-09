Muzzano: Lavori al cimitero comunale per 40mila euro

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale in località Renghi di Muzzano. “Il tetto di una manica del cimitero - spiega il sindaco Roberto Favario - era ammalorato da tempo. Pensavamo si trattasse solo di tegole da sistemare, in realtà anche la struttura in legno presentava seri problemi, tanto che durante i lavori è stato necessario sostituire due capriate. Da molto tempo i proprietari dei loculi ci avevano segnalato la presenza di infiltrazioni e il distaccamento degli intonaci. Negli anni passati non eravamo mai riusciti a programmare degli interventi sul cimitero comunale, ora finalmente i lavori sono partiti”.

La ditta Bertagnolio, incaricata dei lavori, ha già provveduto a sistemare il tetto, mentre sono in fase di ultimazione il rifacimento degli intonaci e le tinteggiature. "Con l’occasione - spiega ancora Favario - si sta ancora valutando anche l’automazione del cancelletto d’ingresso". Il costo dell’intervento ammonta a 40mila euro ed è finanziato dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale. Il termine dei lavori è previsto per il mese di ottobre.