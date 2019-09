Buone notizie a Miagliano: il pre e post scuola sono gratuiti

Una buona notizia per la scuola materna del comune di Miagliano: dall’anno scolastico corrente il servizio di pre e post scuola sarà totalmente gratuito. L’amministrazione ha deciso infatti di azzerare il costo per agevolare i genitori che, per ragioni di lavoro e non potendo contare sull’aiuto di parenti, sono costretti a fruire del servizio con relativo aggravio di spesa sul bilancio familiare.

"Il costo del servizio fino all’anno scolastico precedente - informa l’assessore Baldi - era pari a 18 euro al mese; promuoviamo pertanto con piacere l’eliminazione di questo onere, unitamente al fatto che il post scuola è garantito fino alle 18, in quanto sono iniziative mirate a facilitare, seppur in piccola misura, le famiglie con genitori lavoratori".

"Sempre in ambito scolastico ed entro fine anno - aggiunge il vicesindaco Vinetti - dovremmo avviare il cantiere per l’installazione della scala d’esodo in relazione al nido intercomunale di Miagliano; l’intervento è infatti funzionale al rilascio della certificazione antincendio prevista dalla vigente normativa”.

“Gli amministratori dei comuni della Valle Cervo, convenzionati per la gestione del nido, - continua Vinetti- sostengono coralmente e per quota parte, costi di gestione, funzionamento e di investimento della struttura, nell’assoluta certezza che l’asilo sia un servizio imprescindibile per la nostra valle e per le famiglie che vi abitano”.