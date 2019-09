Cambio al vertice della Fp Cgil Biella: Cristina Martiner Bot nuova segretaria di categoria

Il 18 settembre l’Assemblea Generale della FP CGIL Biella ha eletto a grandissima maggioranza Cristina Martiner Bot nuova Segretaria della categoria. Martiner Bot, che raccoglie il testimone da Mario Paonessa, ha al suo attivo una variegata esperienza professionale e sindacale. Per dieci anni ha infatti lavorato in diverse aziende private per poi approdare attraverso concorso alla Provincia di Biella, qui ha maturato la sua prima esperienza sindacale come RSU.

L’esperienza maturata porta la FP guidata da Gino Furia a proporle nel 2008 il distacco sindacale per seguire il settore della Sanità pubblica e privata e nel contempo diviene Segretaria della FILT CGIL, la categoria dei trasporti, lascia quest’ultimo incarico nel 2012 quando viene eletta nella Segreteria della Camera del Lavoro. Proprio la doppia veste le ha permesso di spendersi in questi anni, caratterizzati dai tagli alla Sanità e dall’apertura del nuovo Ospedale, in difesa del Servizio Sanitario sapendo conciliare i diritti dei lavoratori con la necessità di difendere un servizio di qualità coerente con le necessità dei cittadini biellesi. L’esperienza maturata anche nei settori privati della Categoria e la determinazione dimostrata, ne hanno fatto la candidata più naturale per guidare una Categoria così complessa e con una platea di lavoratori molto ampia, tutti impegnati in lavori al sevizio dei cittadini e quindi rilevanti per la qualità della vita dei cittadini biellesi.