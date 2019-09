Oropa, le opere del primo simposio di scultura - FOTOGALLERY

Alla vigilia del 2020, dal 13 al 15 settembre scorsi, in occasione della Fiera di San Bartolomeo, si è svolto al Santuario d'Oropa il primo simposio di scultura con tema la V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa: “Figli di una Regina”. Quattro gli scultori partecipanti: Dino Damiani di Grignasco, Gianpaolo Corna di Bergamo, Frate Gianni Bordin di Rovigo, e Stefania Nicolo di Pollone.

L’opera più votata dal pubblico è stata il bassorilievo di Stefania Nicolo, che commenta così gli apprezzamenti ricevuti: “Un enorme grazie alle persone che sono venute a vedermi lavorare a Oropa. Stimate molto il mio lavoro e riuscite a percepire tutto l’amore che ci infondo. Anche se non ho avuto molto tempo per spiegare il significato dell’ opera, in molti hanno colto il richiamo al mantello dell’ incoronazione che verrà realizzato per la Madonna il prossimo anno, e che verrà creato con i pezzi di stoffa donati da tantissime persone. Mi piacerebbe che quest’opera restasse ad Oropa, perché penso abbia un grande significato per quel luogo e per tante persone.”