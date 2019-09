Genitori in corso! A Gli Orsi due giornate con Lucia Rizzi, la star di SOS Tata

Il Centro Commerciale Gli Orsi ospiterà, sabato 21 e domenica 22 settembre, Lucia Rizzi: nota come Tata Lucia della trasmissione “SOS Tata”! Nel programma televisivo, l’educatrice riporta l’ordine in alcune famiglie, evidenziando diversi aspetti psicologici dei bambini e degli adolescenti che le compongono.

Tata Lucia è un’insegnante elementare bilingue che ha frequentato e fatto ricerche al Child Development Center dell’Università della California per apprendere tecniche comportamentali atte ad aiutare genitori e ragazzi, soprattutto in circostanze problematiche caratteriali e di apprendimento (come il deficit di attenzione e iperattività). Oltre ad essere intervenuta in diverse trasmissioni televisive, “Tata Lucia” è inoltre autrice di alcuni libri come “Fate i bravi!”, “Spegnete la tv”, “Fate Famiglia” di Rizzoli Editore, in cui spiega il suo metodo di educazione attraverso pratici consigli indirizzati alle famiglie e personalizzati per fasce d’età.

I libri di Lucia Rizzi sono disponibili anche presso l’Ipercoop e la libreria Gulliver del centro commerciale e potranno essere autografati dopo le conferenze. Sabato 21 settembre dalle 17 alle 18.30, Lucia Rizzi terrà una conferenza aperta al pubblico incentrata sul tema dell’educazione infantile 0-3 anni, mentre domenica 22 settembre, allo stesso orario, affronterà le problematiche tipiche della fascia di età 4-12 anni.

Durante le conferenze i genitori potranno approfittare dell’occasione con eventuali domande individuali, e potranno chiedere consiglio su varie tematiche e in particolare sul delicato tema del rapporto genitori-figli. Nelle stesse giornate all’interno dello shopping centre si terranno, dalle 16 alle 18.30, laboratori per i bambini con svariate attività ad hoc.