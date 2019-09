Chemp, un sogno portato dal vento

"Siate curiosi ma camminate in punta di piedi. Non fate rumore e ascoltate il vento. Il sogno deve continuare".

Con queste parole Giuseppe Bettoni, Pino per gli amici, scultore di Perloz, in Valle d'Aosta, descrive il suo sogno: vuole regalare, con la sua arte e tanta passione, una nuova vita a Chemp, frazione di Perloz e vecchio villaggio di montagna per evitarne l'abbandono.

Domenica 22 settembre, il gruppo gruppo escursionistico Quota 300 propone una suggestiva escursione all'anello di Chemp, un'intinerario di difficoltà E (Escursionistico), dislivello di 450 metri, e tempo di cammino di circa 4 ore per l'intero anello più le soste.

Il ritrovo è previsto alle 8 presso il piazzale delle stazione ferroviaria di Biella, e la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 20 (info contattando 3356452216).