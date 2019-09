Villa del Bosco: Tutti a tavola per il pranzo del fritto misto alla piemontese

Nuovo appuntamento da non perdere a Villa del Bosco. L'associazione Sportiva locale organizza il pranzo del fritto misto alla piemontese, in programma domenica 22 settembre, alle 12.30, presso la piazza del municipio. Il pranzo consisterà in un aperitivo con spritz e stuzzichini, seguito da un fritto misto piemontese, dolce, acqua, vino e caffè.

Obbligatoria la prenotazione entro la giornata odierna ai numeri: 340.5643800 (Giulia) o 339.1782081 (Marcella). In caso di maltempo l'evento si svolgerà al chiuso. Inoltre, vi è la possibilità d'asporto con obbligo di prenotazione.