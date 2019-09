Tavigliano: Cascine Aperte, al via il pranzo itinerante all'Alpe Pratetto

Appuntamento enogastronomico a Tavigliano. Domenica 22 settembre, in collaborazione con i Priori 2020, la pro loco di Tavigliano organizza Cascine Aperte, pranzo itinerante all'Alpe Pratetto. Il ritrovo sarà alle 9.45, con prenotazioni obbligatorie al numero 335.8068192. In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà. È consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.