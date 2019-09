Fratelli Pinna, una solida realtà nel panorama italiano

Un’azienda che da tre generazioni porta prima in Italia e poi nel resto del mondo la bontà e i sapori delle tradizioni casearie della Sardegna. L’azienda dei F.lli Pinna è stata fondata nel 1919 da Giommaria e Francesco Pinna, con una filosofica che vedeva la qualità dei prodotti usati come punto cardine di tutta l’azienda.



L’utilizzo di latte proveniente solo da pecore sarde e l’introduzione di macchinari sempre più evoluti dal punto di vista tecnologico hanno portato a “valorizzare” le antiche metodologie con cui si realizzavano questi formaggi. Migliorare la qualità dei formaggi, mantenendo inalterate le loro caratteristiche, ha portato a creare un prodotto di qualità che ha riscontrato il consenso del pubblico. La strada verso un successo aziendale senza precedenti è stata costellata da una serie di studi, cambi di rotta e di affinamenti che hanno dato il via anche alla produzione di formaggi caprini ripescati dal passato.



Un secolo di qualità e tradizione



Nel 2019 l’azienda di Thiesi ha festeggiato i suoi 100 anni di vita. Da piccola realtà a conduzione familiare, a grande stabilimento che offre lavoro a tante famiglie sul territorio. I pastori, che permettono grazie al loro lavoro di ottenere il latte fresco ogni mattina e gli addetti alla produzione all’interno dell’azienda che lavorano a stretto contatto per portare sulle tavole un formaggio appetitoso e che faccia rivivere l’emozione di gustare un prodotto artigianale.



Sapori veri, che non necessitano di nessun miglioramento chimico per esprimere al massimo il loro gusto. Sapori che ricordano i piatti che si gustavano a pranzo dai propri nonni. I sapori di una volta, che grazie alla tecnologia del presente sono ancora più genuini.



Il Consorzio di Tutela del Pecorino Sardo, - di cui la Fratelli Pinna è uno dei soci – è una ulteriore prova della qualità e scrupolosità con cui si segue ogni fase della lavorazione del formaggio. La tracciabilità dei prodotti, i controlli durante ogni fase della produzione e della distribuzione sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono l’essere soci del Consorzio di Tutela del Pecorino Sardo.



Il Pecorino Sardo, il Capretto e il Regno di Sardegna sono alcune delle tipologie di formaggio più scelte dagli affezionati consumatori dei prodotti dell’azienda dei F.lli Pinna. Sul sito dell’azienda – raggiungibile a questo indirizzo http://www.pinnaspa.it – è possibile visionare tutte le tipologie di formaggi prodotti in azienda e leggere l’affascinante storia di questa azienda dalle sue origini ai giorni nostri.