Viverone: evacuata la casa di riposo San Giorgio per un principio di incendio

Momenti di paura nella tarda serata di ieri 18 settembre, quando è stato segnalato un incendio nella casa di cura San Giorgio di Viverone. All'indirizzo si sono portati i Vigili del Fuoco di Biella e i Carabinieri di Cavaglià. Gli ospiti della struttura sono stati evacuati a causa del fumo che aveva invaso la struttura. L'incendio ha interessato tre bidoni per la raccolta della carta posti in prossimità dei motori esterni dell'impianto di condizionamento. Le fiamme, al momento ritenute non dolose, sono state domate e gli ospiti hanno fatto rientro. I danni sono stati segnalati ai motori dell'impianto di condizionamento.