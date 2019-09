Cossato: droga in auto, nei guai due biellesi

Due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. I due entranbi residenti in Cossato, P. S. di 33 anni e F. I. di 32, alle ore 18,30 di martedì 17 settembre venivano fermati, dal personale della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cossato, a bordo di una Peugeot 107. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire 6 grammi di eroina e 1 di cocaina.