Biella: incidente in piazza Martiri, giovane motociclista finisce al pronto soccorso

Incidente tra auto e moto questa sera alle 19 a Biella: un giovane motociclista è stato trasportato al pronto soccorso. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, il giovane in sella alla sua moto tipo Kawasaki probabilmente non si è accorto che l'automobile tipo Peugeot era in fase di svolta verso l'interno di piazza Martiri, in cerca di un parcheggio. L'urto ha sbalzato dalla moto il ragazzo che è finito sull'asfalto. Immediatamente soccorso dall'equipe del 118, il giovane biellese è stato portato in ospedale per le cure del caso. I rilievi sono affidati alla pattuglia della polizia locale, intervenuta.