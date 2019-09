Mechademy, al via la prima accademia della meccanica di precisione di LAM e Randstad

Mechademy è un percorso di formazione dedicato a figure professionali ricercate nel settore della meccanica di precisione, rivolto in particolare a formare nuovi operatori specializzati.

Il corso è gratuito ed è organizzato da LAM e Randstad Technical in collaborazione con Cnos-Fap. “Il nostro obiettivo - spiega Davide Lugli di LAM - è promuovere la cultura della meccanica di precisione nel Biellese affinché i ragazzi vengano a conoscenza delle opportunità lavorative esistenti se si sceglie di imparare questo bellissimo mestiere. Molte aziende, infatti, hanno grande difficoltà nel ricercare personale qualificato da poter inserire in organico. Noi abbiamo deciso di svolgere un ruolo attivo per iniziare un percorso che vorremmo diventasse una vera e propria accademia della meccanica di precisione, che da un lato formi nuovo personale e dall’altra comunichi al territorio il vero significato di una professione come la nostra. Mechademy LAM è un’iniziativa nuova per il territorio Biellese ed è aperta al coinvolgimento di più aziende”.

“Da sempre è forte l’attenzione di Randstad – commenta Andrea Milan, Project Manager Specialty Technical Randstad – verso le aziende del territorio e, ovviamente, verso le persone in cerca di un’opportunità lavorativa e di formazione, come in questo caso. La filiale di Biella vanta, al suo interno, la specialty Technical ossia una divisione con consulenti formati e specializzati nella ricerca, selezione e gestione delle risorse qualificate in ambito metalmeccanico, metallurgico ed elettrotecnico. Insieme a LAM e al Cnos-Fap abbiamo progettato quindi questo corso per rispondere alle esigenze delle imprese del settore meccanico del territorio, un’area molto vitale che ha bisogno di profili specializzati ma non sempre riesce a trovare candidati con competenze”.

Il percorso formativo prevederà una parte teorica nelle aule del centro Cnos - Fap e una parte pratica che si svolgerà in azienda con affiancamento di operatori specializzati per familiarizzare con l’attività meccanica. Il corso avrà una durata di 224 ore con orario full time.

Martedì 24 settembre nella sede Cnos-Fap è previsto un recruiting day, occasione in cui si potrà conoscere l’azienda LAM e aderire al corso.

Mechademy fa parte di Italian Job Talent, il percorso formativo che LAM ha ideato nel 2018 con il duplice obiettivo di investire sul futuro dell’azienda attraverso la formazione di figure specializzate e di avvicinare i ragazzi alla meccanica di precisione, promuovendo i valori positivi della cultura di impresa e l’orgoglio di una carriera professionale nell’ambito tecnico. Il progetto di formazione nasce dall’esigenza di LAM, comune ad altre imprese del settore e condivisa dal settore manifatturiero locale, di poter sviluppare l’azienda attraverso le adeguate competenze delle figure professionali da inserire in organico, figure che attualmente sono di difficile reperimento.

INFO: www.italianjobtalent.it

Le Aziende

LAM. La Meccanica di Precisione Lugli Amedeo nasce il 19 febbraio 1979 in un piccolo laboratorio. Oggi LAM è un’azienda giovane con circa 50 collaboratori che vuole rendere riconoscibile il proprio marchio come supporto ideale per la realizzazione di prodotti complessi di estrema precisione, attraverso un continuo aggiornamento delle proprie risorse umane e un continuo sviluppo tecnologico. INFO: www.lam.srl

Randstad. Randstad è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.826 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2018 23,8 miliardi di euro - è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS (Gender Equality European & International Standard) in materia di “pari opportunità”. Per maggiori informazioni: www.randstad.it