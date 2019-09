Gaglianico, incontro con l'amministrazione comunale al Centro Anziani

Incontro con l'amministrazione comunale di Gaglianico al centro anziani. Dalle 14 di oggi, 19 settembre, merenda in compagnia dedicata ai cittadini dai 65 anni in su. Per l'occasione, il Consultorio Familiare "La Persona al Centro", in collaborazione con SC Serd dell'ASL di Biella, fornirà interessanti informazioni sul gioco d'azzardo, attraverso il progetto "L'azzardo ti azzera".

Quest'ultimo, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, vuole affrontare il fenomeno del gioco d'azzardo problematico, che risulta in progressivo aumento tra gli anziani. L'obiettivo è far crescere la consapevolezza di quanto possa essere facile lasciarsi coinvolgere dai rischi di questo fenomeno, con ricadute umane e sociali significative e pesanti. Ad ogni partecipante sarà dato in omaggio un piccolo carnet di buoni utilizzabile presso alcuni esercizi commerciali del nostro paese. "Si tratta di un evento che ha lo scopo di aiutare il prossimo - spiega l'amministrazione - e volto ad incentivare l'attività commerciale di Gaglianico".