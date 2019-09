Tutti nudi a Varallo per l'inaugurazione della spiaggia naturista

Inaugurata domenica 15 settembre la prima spiaggia naturista su fiume d’Italia. Dove? In frazione Balangera, a Varallo Sesia. Approfittando dell’ultima domenica estiva di sole in più di 100 persone si sono ritrovate tra i sassi e la sabbia della spiaggia per ‘battezzare’ il posto insieme al vice sindaco di Varallo, Piero Bondetti, accorso poco più tardi per l’inaugurazione ufficiale. Non solo gente del luogo, ma anche naturisti provenienti da Roma, Lecco, Novara e Milano arrivati a Varallo per praticare il naturismo per la prima volta anche sulle sponde di un fiume: il Sesia.

“Una spiaggia di circa 100 metri - commenta il vice sindaco –, che sta al passo con i tempi. A Varallo vogliamo poter accogliere e far sentire a casa tutti, questa inaugurazione è l’ennesimo tassello che testimonia il nostro impegno”. Due cartelli all’inizio e alla fine del tratto di spiaggia sono stati posizionati per una segnaletica chiara.

Come nasce l’idea della spiaggia naturista? Dopo la richiesta al comune da parte dell’associazione A.N.ITA (Associazione Naturista Italiana) di dedicare un piccolo tratto di “costa” al nudismo sono seguiti mesi di discussioni di giunta e iter burocratici che, alla fine, hanno dato il via libera.