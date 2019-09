Servizio Civile: 2 posti a Mongrando per il progetto “Il Girotondo dei Colori”

Cercasi volontari per il Servizio Civile a Mongrando. Le figure richieste sono 2 giovani dai 18 ai 29 anni per avviare il progetto “Il Girotondo dei colori” all’Asilo comunale del paese della durata di 1 anno per 1400 ore totali. Ai giovani candidati è richiesto il diploma di Scuola media Superiore e dovranno consegnare la loro domanda entro il 10 ottobre.

Per prendere parte al Servizio Civile Nazionale Volontario si può fare domanda a 1 solo progetto a livello Nazionale. Per tutte le informazioni e i progetti basta collegarsi al sito oppure all’indirizzo del comune di Mongrando o contattando l’ufficio Istruzione del comune al numero 0152564162 o alla mail istruzione@comune.mongrando.bi.it.