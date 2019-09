Il ciclismo fa tappa a Cossato con la 12° Biciclettata

Cossato si prepara per la passeggiata collettiva in bicicletta. Domenica 22 settembre si svolgerà la 12° edizione della Biciclettata per le vie del paese. Il ritrovo per le iscrizioni (gratuite) è fissato in Piazza Croce Rossa, a partire dalle 14 e con orario d'inizio alle 15. A seguire saranno organizzati corsi di ciclismo e una gimcana guidata per i bambini. Verrà inoltre offerta la merenda a tutti i partecipanti. In caso di pioggia la manifestazione verrà rimandata al 29 settembre.