Oasi Zegna: 3 appuntamenti tra natura, amicizia e arte questo fine settimana

Un fine settimana all’Oasi Zegna. Passeggiata guidata a sei zampe con l'esperta cinofila alla scoperta del buon cibo di montagna, escursione con le guide naturalistiche sulle tracce dei siti archeominerari in Valsessera e ancora la mostra Padre e Figlio a Casa Zegna a Trivero Valdilana.

Tre appuntamenti da non perdere per sabato 21 e domenica 22 settembre sulla panoramica. Primo tra tutti la camminata a 6 zampe di domenica 22 settembre, dedicato anche agli amici animali. L’Oasi Zegna propone un’uscita guidata con l’esperta cinofila Theodora Biganzoli, scandita da tappe gastronomiche per assaggiare la cucina tipica del luogo: buoni sapori di montagna e antiche tradizioni riproposte in tavola. Per info: 340.8337640 – info.dogs@libero.it.

Sempre domenica 22 si continua con le escursioni: per promuovere le Giornate Europee del Patrimonio l’Oasi Zegna propone un trekking nell’alta Valsessera. Un percorso di 16 km, di media difficoltà. Con uscita alla scoperta del parco archeominerario e dei siti di archeologia industriale. Per chi vuol partecipare, il ritrovo è al Bocchetto Sessera alle 9. Info e prenotazioni: Overalp 015.0990725 – maffeo.geologo@gmail.com.

Infine ultimo appuntamento del weekend, ma non meno importante, sabato 21 e domenica 22 sarà ancora possibile fare tappa a Casa Zegna a Trivero (Valdilana) per ammirare la mostra “Padre e Figlio”. Opere, quelle posizionate in Casa Zegna, di Michelangelo Pistoletto e del padre Ettore P. Olivero. L’esposizione è curata da Alberto Fiz e ,oltre che a Casa Zegna, è organizzata nelle sedi biellesi di Palazzo Gromo Losa e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. Casa Zegna è lo scenario di un omaggio a Ettore P. Olivero: nel biennio 1952-53, per la prima volta in una mostra pubblica, sono esposti nell’edificio i dipinti dell’artista raffiguranti le tappe per la realizzazione della Panoramica Zegna, percorso ambientale voluto da Ermenegildo Zegna e ancora oggi parte dell’Oasi Zegna. Orari di apertura: sabato 15 – 19. Domenica: 11 – 19. Per info: www.padreefiglio.it.