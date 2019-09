Clown Town, la Città della Gioia per la prima volta a Gaglianico

Foto il Naso in Tasca

Dopo tante edizioni ai giardini Zumaglini di Biella, quest'anno Clown Town, la giornata di gioco e di divertimento per bambini animata dai clowndottori dell'oganizzazione di volontariato Il Naso in Tasca, fa il suo esordio a Gaglianico. L'apputamento è per domenica 22 settembre, nelle ore di gioco 10 - 13 e 14:30-16:55, nei giardini di Piazza della Repubblica.

Nel corso della giornata ci sarà anche la "Ciclo Naso" (#CicloNaso #Dist Cycling Store), pedalata ecologica per le vie di Gaglianico, organizzata da Il Naso in Tasca e da DIST Cycling Store di Gaglianico. Ritrovo a partire dalle 16 e partenza alle 17 in Piazza della Repubblica, con tutti i partecipanti omaggiati di una maglietta ed un naso.

Il Naso in Tasca devolverà i fondi ricavati durante la manifestazione all'Ospedale di Biella per l'acquisto di un #videoproctoscopio destinato alla diagnostica funzionale ed oncologica, ed a sostegno del Progetto Protezione Famiglie Fragili coordinato dall'ASL di Biella e dal Fondo Edo Tempia per le situazioni di disagio nel territorio.