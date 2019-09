Cavaglià: La Camminata AVIS tra vigne e mucche Angus

Un appuntamento che si ripete ogni anno da qualche decennio.

Questa è la Camminata organizzata dall'AVIS di Cavaglià che, domenica 15 settembre, partendo dal centro del paese, ha scelto come destinazione il rione Roncale con la partecipazione di un centinaio di persone. "E' una passeggiata tra i rioni del paese. - spiega il Cavagliese Luciano Rosso, membro del direttivo provinciale dell'AVIS - Ogni anno cerchiamo percorsi nuovi in mezzo alla natura e, per il 2019, abbiamo camminato per 8 km osservando gli agricoltori al lavoro sui trattori, passando per le vigne di Roncale e visitando Cascina Caccialunga, un'azienda dove si allevano mucche di razza Angus e dove c'è stato il rinfresco".

Ogni anno la Camminata organizzata dall'AVIS di Cavaglià ribadisce il suo scopo nobile: "La facciamo per incoraggiare i nostri volontari, - precisa Rosso - e cercare nuovi aspiranti donatori in modo di crescere di numero".