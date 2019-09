Una nuova mostra in arrivo al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Una nuova mostra è in programma a San Giovanni d'Andorno organizzata dalla Fondazione O.P.L. con il contributo dei volontari Amici di San Giovanni. Si tratta di una mostra personale del pittore figurativo andornese Livio Reis, classe '31, formatosi alla scuola del sommo pittore Rialmossese Luigi Boffa Tarlatta nella prima metà del secolo scorso. Qui si potranno ammirare scorci della Valle Cervo la Bursh e numerosi ritratti di notevole pregio artistico.

Vanta numerosi premi e riconoscimenti attribuitigli in numerose mostre curate dall'autore durante la sua lunga carriera artistica tra cui un 1° premio datogli dall'Ente Europeo Manifestazioni d'Arte per una rassegna - concorso svoltasi a Salsomaggiore nel 1991 dal titolo "Gli eredi della cultura artistica europea - i geni dell'arte".

La mostra consta di più di 100 quadri intermezzati da poesie dello stesso autore che ne risaltano l'ecletticità artistica di notevole valore e rara bellezza. L'inaugurazione è fissata per sabato 21 settembre alle 16 presso il locale mostre accedendo dal sagrato della chiesa e rimarrà aperta fino al 6 ottobre visitabile tutti i giorni escluso il lunedì il mattino dalle 10 alle 12 ed il pomeriggio dalle 14.30 alle 19, ad ingresso libro.