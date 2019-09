Arte e creatività per i bambini, torna LaborARTE

A Palazzo Gromo Losa, in corso del Piazzo 24, c'è l'Open Day nella giornata di sabato 21 settembre, dalle 16 alle 18, di “LaborARTE” i laboratori creativi per bambini e ragazzi. A partire dalle 16,15 i piccoli potranno provare i laboratori, che quest’anno vedranno diverse novità. I Laboratori Creativi per Bambini organizzati da LaborARTE sono un’occasione unica per incontrarsi, divertirsi, creare, imparare, cimentarsi nel vero e proprio gioco dell’arte.

“LaborARTE è un luogo protetto dotato di attrezzature, dove i bambini possono trascorrere il loro tempo svolgendo delle attività ludiche e creative – spiegano - Questo progetto desidera avvicinare all’arte e al bello e nasce in particolare per bambini che in qualche modo vivono o hanno vissuto a contatto con la malattia o in difficoltà, ma non solo, accoglie anche bambini più fortunati, questo per contribuire attivamente all’inserimento e all’inclusione. LaborARTE propone laboratori di Colore, Yoga, Teatro e Musica Elettronica e sono condotti da architetti, fotografi, artisti, registi teatrali, insegnati di yoga”.

Informazioni e iscrizioni: 015 32 503 - 015 15 15 313 laborarte@fondazioneangelino.it