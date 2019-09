Esce di strada finisce contro un albero e si ribalta. Illeso giovane di Ronco

Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri le cause dell'incidente successo ieri pomeriggio alle 17,15 a Muzzano. Protagonista è un 26enne residente a Ronco che a bordo della sua auto prima ha impattato contro un albero poi si è capottato rimanendo fermo in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente il giovane è rimasto illeso mentre i militari hanno provveduto alla viabilità. Il mezzo è stato poi rimosso dal carro attrezzi.