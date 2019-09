Fuga di gas in via Schiapparelli a Biella. L'allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina, 18 settembre. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno verificato da dove provenisse la perdita, individuando un guasto al contatore. Dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno affidato il ripristino dell'impianto ai tecnici dell'azienda che lo gestisce.