Assume troppi sonniferi, ha un incidente con uno scooter e danneggia auto in sosta: denunciato

E' stato denunciato dagli agenti della squadra volante, per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti, un automobilista vercellese. L'uomo, alle 21,30 del 16 settembre, si è scontrato all'angolo tra via Galimberti e via Falletti a Biella con uno scooter e ha terminato la corsa contro altre vetture, danneggiandole. Il giovane sbalzato sull'asfalto è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano dall'ambulanza del 118.

All'arrivo della pattuglia, l'auto coinvolta nell'incidente non era presente sul posto ma è giunta poco dopo con alla guida l'automobilista in stato di alterazione che ha riferito di essersi spaventato, probabilmente per l'effetto dei sonniferi assunti nella mattinata. L'uomo, un vercellese di 49 anni, è stato portato al nosocomio per gli accertamenti del caso. Sottoposto all'esame del sangue, l'esito ha riscontrato l'assenza di alcol ma la presenza di sostanze stupefacenti, probabilmente dovuta all'assunzione di una dose elevata di farmaci tipo sonnifero. Inevitabile la denuncia e il ritiro della patente quest'ultima eseguita già prima dell'esito degli esami in via cautelativa.