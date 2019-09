Allarme per un'auto ferma sul ponte della tangenziale

Si è messa in moto immediatamente la macchina dei soccorsi, ieri pomeriggio alle 16,40, per la presenza di un'automobile ferma sul ponte della tangenziale con le quattro frecce accese. Ambulanza e carabinieri si sono portati in corso Lago Maggiore, a sirene spiegate, nel giro di pochi minuti. Fortunatamente nessun tentativo di gesto anticonservativo ma solo una Chevrolet Matiz di una donna di 42 anni residente a Vigliano, ferma perchè senza benzina.