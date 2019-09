Iscrizioni aperte per il corso antifumo del Fondo Edo Tempia

Sono circa 550 le persone che hanno smesso di fumare grazie al lavoro del Fondo Edo Tempia negli ultimi quindici anni. E sono 65 coloro che, nel solo 2018, si sono rivolte allo sportello del Centro trattamento tabagismo di via Malta 3. Le cifre testimoniano un impegno che porta con sé un messaggio forte: abbandonare le sigarette è uno dei metodi più efficaci di prevenzione.

Il prossimo corso antifumo è pronto a partire ed è gratuito, come è tradizione delle prestazioni rivolte ai cittadini proposte dal Fondo Edo Tempia: le iscrizioni sono aperte e a ottobre inizieranno gli incontri. Le due psicologhe che accompagneranno e guideranno i lavori del nuovo gruppo attendono a braccia aperte le persone motivate a liberarsi dall'assuefazione alla nicotina. Gli incontri saranno dodici, a cadenza settimanale e in orario preserale, dalle 18,30 alle 20. Ma gran parte dell'impegno sarà individuale, nella vita quotidiana, per far sparire dai gesti comuni l'abitudine ad accendere una sigaretta.

Le psicologhe del Fondo Edo Tempia sono le protagoniste del lavoro accanto a chi vuole liberarsi dal tabacco. Nel 2018 hanno fatto valutazioni psicologiche su 32 persone, ne hanno seguite 7 in un percorso di counseling individuale e ne hanno guidate 26 nel gruppo psico-educazionale, per un totale di 152 prestazioni. Proprio il lavoro di gruppo è una delle chiavi del successo: «Da soli non ce l'avremmo mai fatta» ripetono quasi in coro i quattro protagonisti di un video in cui testimoniano il loro percorso. Il documento è stato proiettato per la prima volta in occasione della giornata contro il tabagismo di maggio e ora è disponibile sul canale YouTube del Fondo Edo Tempia.

Chi è interessato a partecipare al corso può rivolgersi al centralino del Fondo, chiamando il numero 015.351830 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18 e chiedere un appuntamento preliminare con le psicologhe, un passo necessario prima di cominciare. Nei quindici anni di esperienza del Centro trattamento tabagismo sono state seguite persone da un minimo di 23 anni di età a un massimo di 77 anni, che fumavano dalle 4 alle 60 sigarette al giorno. Ma tutti hanno raggiunto il traguardo comune di perdere il vizio.