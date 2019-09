Luigi Apicella: "Attraversamento pedonale in piazza San Paolo molto pericoloso"

"Una famosa canzone diceva Ti raserò l'aiuola". E allora, per l'ex consigliere comunale Luigi Apicella, Biella dovrebbe prendere spunto dal cantante Gianluca Grignani: tagliare non solo l'erba ma soprattutto i cespugli. Secondo il noto commerciante, quello davanti alla sua pizzeria La Lucciola "è un attraversamento pedonale pericolosissimo. Gli automobilisti in arrivo da corso Europa verso il centro città non vedono i pedoni". Il "book" fotografico allegato da Apicella, oltre a dimostrare la reale situazione, secondo lui, confermerebbe il rischio di un cittadino nell'attraversare la strada. "Oltre a questo -continua Apicella- in piazza San Paolo c'è una bellissima fontana che in prospettiva da viale Roma non si vede, e viceversa chi passeggia in piazza della stazione non vede il viale. Gli arbusti sono veramente alti, bisogna intervenire. Soprattutto prima che succeda un incidente o un investimento pedonale".